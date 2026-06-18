Elección en distrito inglés al que concurre el laborista que aspira a desafiar a Starmer

Burnham, una figura carismática dentro del laborismo, aspira a convertirse en diputado para poder, en última instancia, presentarse a unas primarias de su formación con las que trataría de sustituir a Starmer como líder del partido y primer ministro británico.

Los colegios electorales en Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, abrieron hoy sobre las 07:00 hora local (06:00 GMT) y cerrarán a las 22:00 (21:00 GMT), pero los resultados no se conocerán hasta las primeras horas del viernes.

El alcalde, que fue parlamentario entre 2001 y 2017, se enfrenta en Makerfield al partido populista de derechas Reform UK, que ha presentado como candidato al fontanero Robert Kenyon, quien acabó segundo en ese distrito en las elecciones generales de 2024, mientras que el candidato conservador es Michael Winstanley y la aspirante de los Verdes es Sarah Wakefield.

El primer ministro ha quedado debilitado tras el varapalo electoral sufrido por los laboristas en los comicios locales ingleses y regionales en Escocia y Gales del pasado mayo, en los que el partido Reform UK consiguió importantes avances.

Burnham, de 56 años, ya anticipó que está dispuesto a desafiar el liderazgo de Starmer si entra en el Parlamento como diputado, aunque para presentarse a unas internas laboristas necesitará el apoyo de 81 diputados de su formación -un 20 % del grupo parlamentario-.

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Además de Burnham, el exministro de Sanidad Wes Streeting, que dimitió el pasado mayo para propiciar la lucha por el liderazgo, ha confirmado que también concurriría en esas eventuales primarias.

Starmer ha dejado claro que no piensa dimitir y que incluso se presentaría como candidato si se abren unos comicios internos.

En caso de ganar Makerfield, Burnham deberá dimitir inmediatamente como alcalde de Mánchester.