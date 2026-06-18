Greenpeace lamenta poco avance en Conferencia de Bonn para abandonar combustibles fósiles

La Conferencia sobre el Clima de Bonn, encuentro preparatorio de la próxima cumbre climática COP31, concluyó este jueves tras diez días que para Greenpeace no se han saldado con avances significativos.

"Concluye con mucho trabajo por hacer para avanzar en el abandono de los combustibles fósiles, en la protección de los bosques y en materia de financiación para adaptación y reducción de emisiones", valoró la organización medioambiental en un comunicado.

Jasper Inventor, subdirector de programas de Greenpeace Internacional, advirtió de que "se ha vuelto a repetir el bloqueo histórico de las negociaciones tanto sobre financiación climática para los países del sur global como en materia de mitigación (reducción de emisiones)".

"Estos bloqueos, que se repiten una y otra vez desde hace años, han restado ilusión a la nueva coalición de países que sí apoyan la transición para abandonar los combustibles fósiles, justo en este 2026 en el que las crisis climática y energética se van a agravar aún más por el fenómeno meteorológico de El Niño", añadió.

Pese a ello, celebró que el encuentro ha "sentado algunas bases para la COP31" porque al menos la financiación climática estará en la agenda, algo que "abre una vía para las negociaciones políticas, así como para la transición justa".

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Durante la conferencia, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, aseguró que se han dado "zancadas", en algunos aspectos, pero reconoció que en otros sigue habiendo divisiones y que queda por delante un "trabajo significativo" hasta la COP31 del próximo noviembre en Turquía.