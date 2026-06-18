Hizbulá afirma que combate a fuerzas israelíes en el sur del Líbano por vulnerar acuerdo

En un comunicado, Hizbulá afirmó que los enfrentamientos comenzaron a las 17:30 hora local (14:30 GMT), cuando una unidad israelí trató de avanzar desde la localidad de Arnoun hacia las afueras de Kfar Tebnit, en la gobernación meridional de Nabatieh.

Hizbulá señaló que sus combatientes utilizaron "armamento apropiado" para hacer frente a la incursión y aseguró que la acción se enmarca en las denominadas "operaciones de Ashura", que coinciden con la actual celebración chií que conmemora el martirio del imán Husein, nieto del profeta Mahoma.

El grupo chií justificó la operación como una respuesta a lo que calificó de continuas violaciones del alto el fuego por parte de Israel y la presentó como parte de su derecho a resistir la ocupación y defender el territorio libanés.

Estos combates se producen después que anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento, que entró en vigor inmediatamente, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano.

Pese a ello, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que el Ejército mantendrá la "zona de seguridad" en los territorios ocupados del sur del Líbano, de los que Israel no se retirará "mientras las necesidades de seguridad así lo exijan".

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En la jornada de ayer, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró que el "límite para las negociaciones" entre Israel y el Líbano debe ser "la seguridad mutua", y llamó a aprovechar el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos para "expulsar" al Estado judío y restaurar la soberanía.