JD Vance asegura que Irán no recibirá "ni un solo centavo" de Estados Unidos

Durante una rueda de prensa, Vance aseguró que los términos del acuerdo han sido "tergiversados" por los medios de comunicación y subrayó que Teherán no recibirá "ni un solo centavo de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia".

El memorando de entendimiento contempla la creación de un fondo regional para la reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares y la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados por las sanciones.

Vance puntualizó que estos recursos no son de Estados Unidos y que "la única forma en que los iraníes obtendrán cualquiera de estos recursos" es si "cumplen plenamente" los términos del acuerdo.

"De modo que realmente se trata de una situación en la que todos ganamos. Si los iraníes no cambian su comportamiento, su capacidad militar y su programa nuclear seguirán destruidos; si sí cambian su comportamiento, entonces tendrán una relación transformadora con Oriente Medio", declaró.

El vicepresidente aseguró además que el acuerdo "ya está dando resultados reales para el pueblo estadounidense" dado que, según dijo, anoche 12,5 millones de barriles de petróleo pasaron por el estrecho de Ormuz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho ha sido criticado por el ala dura del Partido Republicano, que considera que Estados Unidos ha capitulado ante Irán dado que se abre la puerta a que siga enriqueciendo uranio y tenga acceso a fondos que estaban congelados por las sanciones.