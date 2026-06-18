La bolsa de São Paulo se deja un 0,10 % ante la incertidumbre de la política monetaria

El Ibovespa, índice de referencia del principal parqué bursátil de América Latina, terminó el día en los 168.277 puntos, tras la quinta caída consecutiva.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,30 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,173 reales para la compra y 5,174 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El emisor brasileño recortó ayer en 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés, tal y como era esperado, pero no aclaró si en los próximos meses continuará con las reducciones o cambiará de curso, lo que provocó incertidumbre en los mercados.

Después de varios días de caídas, las acciones preferenciales de la petrolera estatal Petrobras, que figuraron entre las más negociadas de la sesión, subieron un 0,7 %.

Los papeles que más valor perdieron durante la jornada fueron los de la petroquímica Braskem (10,2 %) y los de la siderúrgica CSN (7,9 %).

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En la punta contraria, las acciones que más se valorizaron fueron las de los supermercados Pão de Açúcar (+7,1 %) y las de la aseguradora Qualicorp (+5,5 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de más de 26.300 millones de reales (unos 5.000 millones de dólares o 4.400 millones de euros) en alrededor de 3,6 millones de operaciones.