La niña Lyhanna, cuya muerte ha movilizado a Francia, fue violada, según la autopsia

A partir de ahora, la investigación se centrará en determinar las circunstancias de todo el crimen. Todavía se desconocen las causas de la muerte de la pequeña, ya que los peritajes continúan en curso.

El conocido como 'caso Lyhanna' ha puesto de manifiesto, tal y como ha reconocido el actual Gobierno francés, las deficiencias de la Justicia en el tratamiento de las denuncias por abusos sexuales y violación.

Al menos un centenar de asociaciones feministas y de colectivos en defensa de la infancia celebrarán una protesta nacional el próximo 4 de julio para pedir una ley integral contra la violencia sobre las mujeres y los menores.

Estas asociaciones han apuntado a graves deficiencias en la manera en la que se tramitan las denuncias por parte de las fuerzas de seguridad y de la Justicia y han puesto como ejemplo la ley integral contra la violencia de género que está en vigor en España desde hace más de 20 años.

El asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un granero abandonado en la localidad de Puycasquier (sur de Francia), ha suscitado una gran polémica en este país después de que se conociera que el principal sospechoso había sido objeto de varias denuncias y alertas por presuntas violaciones a menores sin que llegara a ser interrogado ni puesto bajo custodia policial.

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En paralelo, la prensa francesa reveló que el padre del principal sospechoso había sido acusado en 2013 de la violación a una de sus nietas, de 10 años, que fue archivada por falta de pruebas.

El hermano del sospechoso también fue arrestado durante varias horas después de que acudiera a comisaría a presentar una denuncia por difamación, al recibir insultos en redes sociales, y la consulta de su historial judicial desvelara que tenía antecedentes por la denuncia de una mujer por secuestro y violación.