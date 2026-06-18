La ONU advierte de "fragilidad" del proceso político en Libia pese a acuerdo de elecciones

"Si bien el proceso político ha cobrado cierto ímpetu, el progreso sigue siendo frágil. Opinamos que la oportunidad ante nosotros no la debemos dejar pasar", declaró Tetteh en una sesión del Consejo de Seguridad sobre el país magrebí.

La intervención de la representante coincidió con el anuncio del acuerdo entre la Jefatura del Estado, el Senado y el Parlamento de Libia para celebrar elecciones antes del 17 de febrero de 2027.

Los altos órganos decidieron impulsar una convocatoria electoral -13 años después de las últimas-, con el fin de unificar el país, dividido en dos administraciones desde 2014, y acabar con la crisis política, económica y social.

"El derecho del pueblo libio de elegir a sus representantes, situaciones para gozar legitimidad democrática, no debe seguir bloqueado indefinidamente por una parálisis institucional como se había comunicado previamente", afirmó Tetteh.

Según explicó, han alcanzado un acuerdo para restablecer la comisión electoral, que incluye un mecanismo pactado para elegir a su presidencia y la validación de los candidatos a la Junta de Comisionados previamente propuestos por las dos cámaras legislativas.

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Tetteh subrayó que la misión de la ONU sigue comprometida con este proceso, como marca en la hoja de ruta, y adelantó que, si no hay avances, está dispuesta a volver al Consejo de Seguridad con nuevas propuestas para reactivarlo.

Sin embargo, la representante advirtió de que el ímpetu provocado por el acuerdo para celebrar comicios está amenazado por "una oleada de desinformación y bulos" contra los refugiados migrantes, entidades humanitarias y los organismos de la ONU y su personal en Libia.

Libia es desde hace años un país de tránsito de migrantes de países cercanos bajo conflictos como Sudán y Sudán del Sur.

"Quiero dejar claro que la ONU en Libia no se dedica a reasentar migrantes en Libia", aseveró la representante.

"Un Gobierno con un amplio apoyo público y un mandato político claro podría asumir estas actividades", agregó.