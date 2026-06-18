La Unión Africana espera que el acuerdo entre EE.UU. e Irán lleve a una "paz duradera"

"Este acuerdo demuestra el poder del diálogo y la diplomacia para resolver conflictos y generar confianza entre las naciones. Ofrece una renovada esperanza de paz, estabilidad y cooperación en una región cuya seguridad y prosperidad tienen una importancia global", afirmó Youssouf en un comunicado emitido por la UA.

El jefe de la Comisión (secretariado) subrayó que se trata de "un paso importante hacia el fin de las hostilidades" y confió en que "el acuerdo allane el camino hacia una paz duradera, la estabilidad regional y una mayor cooperación internacional".

Youssouf también elogió "el liderazgo y la participación constructiva de todas las partes involucradas" y reconoció el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el "impulso de los esfuerzos" que contribuyeron a la conclusión del acuerdo.

Asimismo, reconoció los "importantes esfuerzos de mediación" de Pakistán, Omán y Catar para ayudar "al avance del diálogo y la generación de confianza entre las partes".

El memorando de entendimiento firmado por Trump y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, establece el fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Además, Estados Unidos levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní e Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.

Ambas partes disponen ahora de sesenta días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones.