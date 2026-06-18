Las autoridades de Túnez desmantelan dos redes criminales internacionales

La cartera de Estado explicó, a través de Facebook, que los grupos delictivos fueron desmantelados después de que la Unidad Nacional de Investigación del Terrorismo y la Delincuencia Organizada realizara un "seguimiento técnico" de campo, en coordinación con diversos departamentos especializados de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía.

Además de la captura de los sujetos, la fuente señaló que los efectivos tunecinos confiscaron "un número significativo" de coches, bicicletas y barcos de lujo, además de dinero en efectivo y drogas, sin precisar cantidades en ninguno de los casos.

El material incautado -aseguró el Ministerio- procede de las "actividades delictivas de las bandas dentro y fuera del país", cuyo Gobierno busca "combatir el crimen organizado y frustrar los esquemas subversivos que perjudican la seguridad y la estabilidad".

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial para afrontar los cargos que se les imputen, tanto de manera individualizada como en relación con las respectivas redes desmanteladas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones, en búsqueda de otros elementos o pistas que conduzcan a otros grupos similares que operen en el país.