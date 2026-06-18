Las indemnizaciones a víctimas del franquismo superan los 22.000 millones de euros

El informe de la comisión, al que tuvo acceso EFE, recopila cifras facilitadas por los ministerios implicados (Seguridad Social, Hacienda e Igualdad) y seis de las 17 comunidades autónomas (regiones) que aportaron datos (Cataluña, Navarra, Andalucía, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha).

El informe advierte de que además de datos de regiones también faltan los de algunos colectivos que no pudieron ser recabados por esta comisión sobre reparaciones económicas a víctimas, contemplada en la ley de memoria democrática de 2022.

En total, las indemnizaciones se otorgaron a través de diferentes normativas impulsadas en el ámbito estatal desde la ley de amnistía de 1977 hasta finales del año 2024.

El grueso de las indemnizaciones corresponde a las pensiones para los militares no profesionales y sus familiares (9.907 millones de euros), seguido de las pensiones para personas mutiladas y allegados (4.078 millones) y las de los familiares de personas fallecidas o desaparecidas (4.059 millones).

A continuación están las pensiones para militares profesionales y sus familias (3.578 millones), las indemnizaciones para expresos (397 millones) y las pensiones para los denominados niños de la guerra -aquellos a los que sacaron fuera de España por el conflicto- (136 millones).

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La comisión propone impulsar investigaciones específicas sobre otros colectivos de víctimas para determinar posibles subsanaciones.

Y cita ejemplos como las mujeres víctimas de los reformatorios franquistas gestionados por el Patronato de Protección de la Mujer, las víctimas de represión por creencia religiosa, personas represaliadas por su orientación sexual o militares represaliados a finales del franquismo por su cercanía a posiciones democráticas.