Macron no cree que la guerra en Oriente Medio "esté totalmente terminada"

"En este acuerdo hay muchos puntos de interrogación", reconoció Macron, en una entrevista al canal France 2, un día después de la Cumbre del G7 celebrada en Évian (Francia) y que culminó con la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, sellado desde el Palacio Versalles por el presidente de este último país, Donald Trump.

Según el jefe de Estado, Francia puede enviar sus cazas "en 24 horas" para contribuir a la apertura de Ormuz, en el marco de la coalición lanzada por París y el Reino Unido que reúne a otra cuarentena de países.

"También podemos enviar a nuestros artificieros, nuestro portaaviones con las fragatas que lo escoltan", añadió.

No obstante, Macron consideró que la privatización de Ormuz por parte de Irán constituía "uno de los verdaderos riesgos", tras la firma del acuerdo entre los Estados Unidos y la República Islámica.

"No hemos obtenido ninguna garantía al respecto, porque este no es un acuerdo en el que Francia sea parte implicada", ahondó el mandatario europeo.

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El memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán incluye un mecanismo para abordar los stocks de uranio altamente enriquecido de Irán que puede tener fines atómicos. Por ese mecanismo, "se recurriría a un método de disolución en el terreno bajo la supervisión de la AIEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica)".

Macron subrayó además que Alemania, el Reino Unido y Francia son "indispensables" porque tienen potestad para "levantar las sanciones internacionales que se deciden en el marco de la ONU".

Respecto a las actividades militares de Israel en el sur del Líbano, Gaza y Cisjordania, el presidente francés pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "hacer prueba de racionalidad y responsabilidad".