Merz sobre Kallas tras ruptura de Israel con ella: no comparto sus palabras

"Expresamente no comparto las palabras que eligió", afirmó el líder alemán a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas.

"Tendremos que hablar de ello, pero pienso que en el Consejo Europeo se tiene que discutir este tema de forma extensa. Pero, repito una vez más, esa elección de palabras, expresamente no la comparto", reiteró el político conservador.

Después de que el medio Euractiv recogiera que Kallas comparó el trato de Israel a los palestinos con el apartheid en Sudáfrica en la década de 1990, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció que cortaba todo el contacto con la jefa de la diplomacia europea hasta que se retractara "del libelo de sangre dirigido al único Estado judío del mundo, que es además la única democracia de Oriente Medio".

El portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, ni desmintió ni aclaró este jueves si Kallas, durante una serie de reuniones a puerta cerrada durante una visita reciente a México, había efectivamente hecho ese comentario sobre el apartheid, comparación que han usado antes Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

Tras el anuncio de Saar, Kallas apeló en la red social X al "diálogo" cuando surgen "diferencias" y agregó que "la UE siempre está comprometida con una relación constructiva con Israel".