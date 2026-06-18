París inaugura a sus puertas un enorme barrio cultural de 12 hectáreas: así es el 'FAST'

El complejo reconvierte las instalaciones de una fábrica farmacéutica abandonada para ofrecer una enorme variedad de actividades culturales, formación y residencias para artistas: una iniciativa que ha comportado una inversión de 100 millones de euros a lo largo de diez años.

Una de las artistas residentes es la coreógrafa Blanca Li, quien este jueves capitaneará una coreografía en el festival de apertura 'FASTIVAL', y que ocupa un puesto en el complejo cultural desde que este abrió sus primeros espacios de este tipo, en 2022.

"Fui la primera artista que se instaló aquí, a pesar de que todo estaba todavía en obras y que se estaba construyendo, lo he visto nacer, crecer... es realmente un proyecto muy bonito y que creo que va a ser uno de los sitios más importantes culturalmente de París en los próximos años", dijo a EFE.

Con la gran ampliación, en torno a la mitad del espacio total -unos 50 hectáreas- se destinan ahora a instalaciones entre las que destacan seis galerías de arte, una sala de espectáculos con 600 asientos, el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático y la compañía de danza de la propia Blanca Li.

A estos espacios cabe añadir talleres de creación digital, textil y cerámica, así como espacios para grabar y serigrafiar superficies que, en palabras de sus organizadores, serán "terrenos de experimentación y producción" con los que "acompañar a los artistas en cada etapa de su trabajo".

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Li, quien entre 2024 y 2025 dirigió el parque cultural más grande de Europa, el parisino Parque de la Villette, subrayó el valor "ecléctico" de los artistas que acoge el espacio y que este sea un lugar donde "no solo puedes crear, sino también presentar las obras".

"Uno de mis últimos espectáculos, 'Dido y Eneas', nació aquí; 'La Sombra', que es en realidad mi último espectáculo mixto y que voy a presentar en Madrid pronto, ha nacido también aquí; y ahora trabajamos en otros dos espectáculos", apuntó.

Con motivo de la inauguración, el FAST también organiza un festival de libre acceso entre este jueves y el sábado 27 de junio, en el que se ofrecerán conciertos y sesiones de DJ, actuaciones de danza de la compañía de Blanca Li y talleres de grabado y serigrafía, así como exposiciones consagradas a la artista textil francesa Simone Prouvé y al arte digital coreano.

La directora de la fundación Fimico, quien gestiona el espacio, Katharina Scriba, definió el FAST como "un ecosistema" que "puede generar sinergias entre unos y otros".

"Es un proyecto que se inscribe en la dinámica del 'Gran París' y, para mí, es uno de esos proyectos ejemplares que tejen lazos entre el propio París y su corona exterior (...) hay todo un espectro desde el arraigo local hasta una dimensión y una ambición internacional muy fuerte", celebró, en declaraciones a EFE.

Como ejemplo de esta transversalidad, Scriba apuntó al programa de residencias par artistas internacionales 'TALENTS', que cuenta con toda una red de organismos asociados de países como España, Ecuador o Brasil, y que eleva el número de creativos en el FAST hasta el medio centenar.

Esta iniciativa se suma a la treintena de espacios culturales construidos en torno al canal parisino de Ourcq: una sucesión de propuestas artísticas que recorren este río artificial y que conforman un gigantesco polo de galerías, cines y teatros junto al Parque de la Villette.

La directora del parque, Blanca Li (Granada, 1964) es reconocida por su combinación de estilos como el flamenco, el ballet clásico o el hip-hop, condecorada en España con distinciones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2009); y en Francia, donde fue distinguida como Caballero de la Legión de Honor (2014) y Oficial de la Orden Nacional del Mérito (2022).