Perú crea mesa técnica para proteger a 140 suris que viven cerca del lago Titicaca

Lima, 18 jun (EFE).- La Autoridad Binacional del Lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia, instalará una mesa técnica para conservar y proteger a 140 ejemplares de suri, o avestruz andino, ante el riesgo de su desaparición en esta zona del altiplano sur de Perú, según informó este jueves su presidente ejecutivo, Juan Ocola Salazar.