Rutte: Si estalla una guerra, EE.UU. hará lo máximo por la OTAN, pero no todo lo prometido

“Si estalla una guerra, está claro que todos los aliados, incluido Estados Unidos, harán todo lo que esté en su mano. No digo que puedan cumplir todo lo que prometieron en el marco del modelo de fuerzas de la OTAN, pero sí que darán lo máximo de sí mismos”, indicó Rutte ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros aliados de Defensa.

El ex primer ministro neerlandés precisó que “eso dependerá, por supuesto, del tipo de guerra de que se trate, de qué otras limitaciones haya y de qué otros retos surjan”.

“Pero estoy bastante seguro de que lucharemos en esa guerra y la ganaremos”, apostilló.

Rutte se pronunció así después de que Washington haya anunciado que va a reajustar su contribución al modelo de fuerzas de la OTAN, que recordó que es una “herramienta de planificación” que determina qué capacidades pondría cada aliado a disposición de la organización en caso de conflicto.

“Lo que ha dicho EE.UU., y sabíamos que esto iba a pasar, es que tiene que ocuparse de múltiples teatros de operaciones. No pueden dispersar demasiado sus recursos. Han dicho que tenía que reducir en cierta medida su contribución al modelo de fuerzas de la OTAN”, explicó.

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Apuntó a que este reajuste es inmediato, pero recalcó que se trata de “planificación” y que en caso de que estallara una guerra o se activara el artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN, “todos los aliados, incluido EE. UU., harían todo lo posible para garantizar que podamos librar la guerra”.

“Como herramienta de planificación, debemos tener en cuenta el hecho de que EE. UU. está reduciendo su contribución, que sigue siendo considerable, pero algo menor de lo que era en el pasado”, dijo.

En todo caso, Rutte dejó claro que los aliados europeos están ya “cubriendo esa diferencia”.

“Parte de ello ya se ha hecho, otra parte está en curso. Estamos trabajando en ello y, por supuesto, aún nos queda trabajo por hacer en otras cuestiones, pero realmente estamos en una buena posición en este aspecto”, resumió.

Rutte no precisó de qué capacidades se trata, al ser información clasificada.

También confirmó que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participará este jueves en la reunión del grupo de contacto de unos 50 países de apoyo a Ucrania que tendrá lugar después de la ministerial de la OTAN.

El secretario general destacó la declaración de apoyo a Ucrania de la cumbre del G7 y expresó su agradecimiento a Estados Unidos por “mantener ese flujo de equipamiento esencial hacia Ucrania”, y dijo que trabajará por que los aliados y socios de Ucrania sigan aportando fondos.

La Alianza tiene en marcha la iniciativa ‘PURL’, por la que los aliados europeos y Canadá compran coordinadamente armamento estadounidense que posteriormente donan a Kiev, especialmente defensa aérea.

En el encuentro de este jueves, los ministros prepararán la cumbre aliada del 7 y 8 de julio en Ankara, en la que se hablará del apoyo a Ucrania pero también de cómo los países van a llegar a invertir el 5 % de su PIB en defensa para 2035 y del impulso a la producción militar.