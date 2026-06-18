Sánchez y Meloni unen fuerzas para defender sus intereses ante el presupuesto comunitario

Sánchez y Meloni protagonizaron ese encuentro después de que no fructificara por motivos de agenda la reunión que intentaron mantener en Roma a finales de mayo coincidiendo con la presencia del jefe del Ejecutivo español para ser recibido por el papa.

Ante la imposibilidad de verse en ese momento, los equipos de ambos avanzaron que se reunirían en la próxima cumbre en la que coincidieran, que finalmente fue la que celebran en Bruselas los Veintisiete.

Fuentes del Gobierno español informaron de que Sánchez y Meloni coincidieron en la necesidad de que sus dos países trabajen juntos por una Europa fuerte, ambiciosa y con peso propio en el escenario global, ante los grandes desafíos actuales.

Analizaron en concreto el próximo presupuesto comunitario, con el foco puesto en la necesidad de avanzar hacia una propuesta más ambiciosa y que refuerce políticas tradicionales como las de cohesión y agricultura.

En la misma línea, el Gobierno italiano informó de que ambos líderes coincidieron en la conveniencia de un enfoque conjunto para el próximo presupuesto con el objetivo de destinar fondos a nuevas prioridades estratégicas.

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Entre ellas la competitividad, la innovación, la seguridad, la autonomía estratégica y la energía, pero sin menoscabar la política de cohesión, considerada esencial para el mercado único, la inversión y la reducción de las disparidades territoriales.

Sánchez y Meloni participaron antes de su encuentro en una reunión del grupo de países Amigos de la Cohesión.