Sharif edita su anuncio sobre acuerdo EE.UU.-Irán y borra la alusión a ceremonia en Suiza

En la versión actualizada de la publicación, el mandatario mantuvo el anuncio de la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, pero suprimió los detalles sobre el acto presencial que estaba previsto para reunir en Ginebra a delegaciones diplomáticas y equipos negociadores.

"Pakistán, con el apoyo del Estado de Catar como co-mediador, acogerá la ceremonia oficial según lo previsto el 19 de junio de 2026 en Suiza, para conmemorar este hito histórico y dar inicio a las conversaciones a nivel técnico", había escrito Sharif en la primera versión de su publicación esta madrugada.

La modificación se produjo después de que el acuerdo fuera firmado por los presidentes de ambos países. Trump lo hizo desde el Palacio de Versalles, en Francia, donde se encontraba tras su paso por la cumbre del G7, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, desde Teherán, según la información difundida por Washington.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, ya había aclarado previamente que, debido a que el documento de 14 puntos fue ratificado de manera digital por los presidentes de ambos países, no se contempla un acto de firma física en territorio suizo.

Con todo, Bagaei precisó que las misiones técnicas de ambas potencias mantendrán su viaje a Ginebra este viernes para trabajar en la letra pequeña del pacto.

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El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, ordena la terminación “inmediata y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, según la información difundida por Washington.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones, período durante el cual Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz y EE.UU. levantará el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Sharif había anunciado horas antes que el "Memorando de Entendimiento de Islamabad fue "firmado electrónicamente" por los presidentes de EE.UU. e Irán y endosado por él como mediador, si bien imágenes del propio Trump le muestran firmando con tinta un documento físico.

En su mensaje, el primer ministro paquistaní agradeció el papel de Catar como co-mediador y reconoció además la contribución de Arabia Saudí, Turquía y Egipto en las gestiones que condujeron al memorando.