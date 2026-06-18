Taiwán confía en que EE.UU. apruebe "rápidamente" un nuevo paquete de armas para la isla

"Las ventas de armas en cuestión se encuentran actualmente en curso. Lo que puedo confirmar es que el compromiso de seguridad de EE.UU. con Taiwán no ha cambiado, y ambas partes están alineadas en los objetivos de reforzar la seguridad y acelerar el fortalecimiento de las capacidades de autodefensa de Taiwán", subrayó Lai.

Durante una rueda de prensa organizada por el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán, el líder taiwanés recordó las recientes palabras del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien a principios de junio afirmó que un paquete de armas a la isla valorado en 14.000 millones de dólares todavía estaba "bajo revisión".

"Rubio dijo ante el Congreso que las ventas de armas estaban 'bajo revisión', no pausadas ni interrumpidas. También vimos que, en el primer mandato de Trump, EE.UU. aprobó 18.000 millones de dólares en distintos paquetes de armas a Taiwán, y recientemente autorizó otro de 11.000 millones", recalcó el mandatario isleño.

"Tenemos altas expectativas respecto a esta venta de armas y confío en que, tras la revisión, el Gobierno de EE.UU. la apruebe lo antes posible", agregó.

Estas declaraciones se producen un mes después de la cumbre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en la que ambos abordaron la situación de Taiwán, una isla autogobernada que China reclama como propia.

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Tras el encuentro, el republicano definió la venta de armas a Taipéi como una "muy buena ficha negociadora" para Washington, e incluso sugirió en varias ocasiones que abordaría directamente esta cuestión con Lai, un contacto directo que rompería con décadas de práctica diplomática estadounidense.

En este contexto, el presidente taiwanés aprovechó su intervención ante la prensa extranjera para recalcar que las compras militares de la isla a EE.UU. "no son meramente adquisición de armas", sino que también transmiten a la comunidad internacional el compromiso de Taiwán con su propia seguridad.

"Las compras militares al exterior son una vía, mientras que la promoción de la autonomía de defensa por parte de Taiwán es otra; ambas son igualmente importantes. La clave es que la dirección del fortalecimiento de las capacidades de defensa propias de Taiwán no debe cambiar, y nuestro ritmo tampoco puede ralentizarse", subrayó.

Taipéi, que mantiene relaciones diplomáticas formales con solo doce Estados, depende en buena medida del armamento estadounidense para disuadir una posible agresión de China, que considera la isla una "parte inalienable" de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para tomar su control.