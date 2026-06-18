Taiwán reafirma su apoyo a los medios de comunicación ante "amenazas y presiones" de China

"El valor del periodismo es uno de los pilares de Taiwán; además de seguir defendiendo la libertad de prensa, nos mantendremos firmes al lado de los medios internacionales o nacionales que sufran amenazas y presiones", aseveró Lai durante un acto organizado por el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán.

El mandatario isleño, tachado frecuentemente de "independentista" y "alborotador" por las autoridades chinas, también expresó su esperanza de que tanto los periodistas como los medios que sean "amenazados" por Pekín "puedan hacer frente a la situación con valentía".

"Si nos atacan y nos quiebran uno a uno, la fuerza del opresor se hará mayor, y los oprimidos tendrán aún más miedo a alzar la voz", afirmó Lai.

"Espero que colaboremos para que la comunidad internacional vea a un grupo de profesionales de los medios que, incluso frente a la presión autoritaria, mantienen su profesionalismo y ejercen la libertad de prensa sin ceder ni un milímetro", sentenció.

Estas declaraciones se producen después de que el diario estadounidense informara de que su corresponsal en China Vivian Wang se había visto obligada a abandonar el país por orden de las autoridades chinas.

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Según el rotativo, la medida respondió a la intervención por vídeo de Lai, en diciembre, durante un evento del periódico en Nueva York, pese a que la reportera -cuya cobertura se centraba en la vida cotidiana en China y en asuntos sensibles como la censura o la gestión de la pandemia- no participó en su organización.

Posteriormente, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian acusó al NYT de calificar de "país" a la "región china de Taiwán", lo que, según dijo, "envía una señal extremadamente errónea a las fuerzas separatistas" de la isla.

El Gobierno chino ha intensificado en los últimos meses sus esfuerzos para limitar la presencia internacional de Taiwán, un territorio autogobernado que Pekín reclama como propio y que no ha descartado tomar por la fuerza.

Según la última clasificación de Reporteros sin Fronteras (RSF), publicada el pasado abril, China figura en el puesto 178 de 180 en términos de libertad de prensa en el mundo.