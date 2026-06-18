Un 68 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este jueves por la crisis energética

El país caribeño afronta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

La situación actual es "crítica", según el Gobierno cubano, con apagones hace más de dos semanas en La Habana que superan las 26 horas diarias consecutivas; mientras que en el resto del país, alcanzan hasta los dos días seguidos sin energía hace casi dos años.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.015 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.035 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.075 MW.

La situación energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, responsables del 40 % del mix energético y que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

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En esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) por averías o trabajos de mantenimiento.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y responsables de otro 40 % del mix energético; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.