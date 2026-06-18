Un tercio de aliados ofrece ayuda a Ucrania, que pide "utilizar la ventana de oportunidad"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, valoró en rueda de prensa al término de una reunión de ese grupo, que se celebró tras una ministerial de Defensa de los países aliados, los compromisos ofrecidos hoy por "un tercio de la Alianza", más Australia.

En particular, Rutte mencionó lo comprometido este jueves por Alemania, Países Bajos, Letonia, Dinamarca, Lituania, Noruega, Luxemburgo, Croacia, Suecia e Islandia, que suponen, dijo, un tercio de la alianza.

También explicó que el Reino Unido ofreció 150.000 drones y 350 misiles y mencionó la defensa aérea de España, más drones de los Países Bajos y Alemania, vehículos de Canadá y la contribución de la alianza a la iniciativa checa de municiones.

Por su parte, el ministro ucraniano de Defensa, Mijailo Fedórov, insistió en la "ventana de oportunidad" que existe en este momento y llamó a "utilizarla".

"Podemos observar avances en el campo de batalla, en el cielo y sobre el propio territorio de Rusia", dijo en rueda de prensa.

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Opinó que "lo que está ocurriendo en Moscú es una señal positiva de que avanzamos en la dirección correcta y de que lo que planteamos se está materializando realmente".

Valoró en particular los anuncios de los participantes en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, en particular los paquetes de ayuda en torno a las "prioridades clave", como los misiles de crucero, los sistemas antimisiles y los drones Shahed.

"Hemos debatido nuestras próximas acciones: cómo seguiremos arrebatando la iniciativa al enemigo y superando a los rusos en el ámbito tecnológico, así como la necesidad de invertir en elementos que aún no se han tratado hoy pero que se abordarán en el futuro, como nuevos tipos de misiles balísticos", dijo el titular de Defensa de Ucrania.

Su homólogo alemán, Boris Pistorius, explicó por su parte que Alemania sigue centrada en ayudar en la defensa aérea, y precisó que se ha entregado otro sistema de ese tipo a Ucrania y agilizado la entrega de misiles guiados. Con vistas al futuro tienen previsto suministrar misiles aire-aire procedentes de sus propias existencias, añadió.

También se refirió a un acuerdo alcanzado con Ucrania y anunciado este jueves para promover la cooperación entre empresas ucranianas y alemanas para el desarrollo y la producción de drones, así como para el establecimiento de capacidades de medio y largo alcance.