ViX acusa a Prime Video por falla en una transmisión del Mundial FIFA en México

ViX afirmó -en un comunicado- que el problema ocurrió el miércoles 17 de junio, minutos antes del inicio del encuentro, cuando Amazon Prime Video, “uno de los distribuidores” de sus servicios, ingresó una señal equivocada en el canal donde debía verse el evento deportivo.

La empresa sostuvo que desde las 20:05 horas, tiempo local (02:05 GMT), estableció comunicación con Amazon Prime Video, pero “por causas ajenas” a su control el error no pudo corregirse hasta las 20:57 horas (02:57 GMT).

ViX señaló que desde entonces mantiene comunicación con el área técnica de Amazon para evitar nuevas fallas con su señal en los partidos restantes del torneo.

La compañía también indicó que durante la noche del martes y la mañana de este miércoles estuvo en contacto con la Profeco, a la que entregará la información requerida para que la autoridad “pueda estar segura” de que ViX no cometió falla alguna.

Según el comunicado, 1,6 millones de personas vieron el partido Colombia-Uzbekistán en la aplicación de ViX y en otros sistemas afiliados sin contratiempos, por lo que el problema técnico se habría presentado exclusivamente entre usuarios que contrataron el servicio mediante Amazon Prime Video.

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Según la Profeco, hasta las 8:00 horas local (14:00 GMT), se habían recibido 36 correos para interponer queja.

ViX ofreció una disculpa a los suscriptores de Amazon que no pudieron ver su señal y afirmó que trabaja con esa empresa y con la Profeco para que el problema no se repita.