Al menos 15 muertos y 3 secuestrados en Chad tras combates entre el Ejército y yihadistas

Según declaró el capitán Nimir Moussa, comandante de la unidad militar que respondió al ataque, los terroristas atacaron a un grupo de aldeanos cuando se dirigían a pescar sobre las 3.00 hora local (2.00 GMT) cerca del pueblo de Ngoboua, donde la pesca es una actividad esencial para la comunidad local.

"Estas personas estaban pescando cuando un grupo de terroristas las atacó. Tras ser informadas, nuestras tropas llegaron muy rápidamente al lugar y se enfrentaron a los atacantes", añadió Moussa.

"Hubo 15 muertos, entre ellos siete atacantes, seis aldeanos y dos de nuestros hombres. Otros tres aldeanos fueron secuestrados", subrayó.

Moussa recalcó que las fuerzas de seguridad ya se encuentran rastreando la zona en búsqueda de los tres civiles secuestrados.

"Estos terroristas atacan con frecuencia a ciudadanos pacíficos, aprovechándose de la vulnerabilidad de la población", agregó el capitán.

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Desde hace meses, la región del Lago Chad es blanco habitual de ataques yihadistas, donde la población civil que se desplaza a los campos, los mercados o a pescar cerca del lago suele ser atacada con frecuencia, pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Los miembros del grupo suelen desplazarse en vehículos motorizados o canoas, lo que les permite atacar con rapidez -a menudo a través de incursiones nocturnas o al amanecer- y retirarse antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.

Los pescadores, que constituyen una parte vital de la economía local, se ven particularmente afectados, ya que deben encontrar un equilibrio entre la necesidad de subsistir y el riesgo de ser atacados por terroristas.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas.