Descubren una partitura inédita de Mozart en la Biblioteca Nacional de Francia, en París

Se trata de un cuaderno de 44 páginas manuscritas por el propio Mozart en 1778, que contiene siete piezas cortas para flauta y harpa: una combinación de instrumentos para la que el austríaco apenas compuso.

El hallazgo sucedió el pasado febrero en el departamento de la música de la BnF, cuando el conservador François-Pierre Goy, encargado de las colecciones anteriores a la época contemporánea en dicha institución, reconoció el trazo del maestro en el viejo cuaderno.

"Reconozco la escritura de Mozart: su manera de trazar los corchetes; las claves de sol redondeadas y curvadas hacia adelante; y las dobles barras finales con calderones abajo y arriba", explicó al medio francés Le Monde.

Fuentes de la BnF afirmaron a EFE que este cuaderno "no estaba estampado con el sello de la Biblioteca y no estaba aún catalogado", por lo que las observaciones de Goy fueron verificadas por su compañera Laurence Decobert y, posteriormente, fueron corroboradas por la directora de la Biblioteca Mozartiana del 'Mozarteum' de Salzburgo, Armin Brinzing.

Los expertos concluyeron que las piezas fueran compuestas para las lecciones que Mozart impartió durante su estancia en París a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guines, hija del duque de Guines, un poderoso aristócrata próximo a la reina María de Austria (1755-1793), la celebérrima consorte francesa decapitada durante la Revolución Francesa (1789-1799).

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Según Goy, "la hipótesis más probable" para que el manuscrito acabara en las colecciones de la BnF es que este formara parte de las "confiscaciones revolucionarias" que se produjeron en el mismo periodo, puesto que varios artículos de la familia de Guines fueron requisados antes de que estos emigraran a Inglaterra en 1794, durante el llamado "Terror" revolucionario.

En un comunicado emitido por la BnF, el presidente de la institución, Gilles Pécout, afirmó que, "según los especialistas, este hallazgo es sin duda uno de los más importantes de las últimas décadas".

"Permite documentar la última estancia de Mozart en París y nos revela, a través de su vida cotidiana, cómo era la actividad del joven profesor Mozart en su relación con su alumno", explicó, en referencia a la extraordinaria precocidad del músico, que entonces tenía 21 años.

La composición se grabó este miércoles por primera vez en la Casa de la radio de París, pero el público no podrá escuchar sus notas hasta el próximo domingo, cuando se interpretará en la Sala Oval de la BnF para celebrar la 'Fiesta de la música'.

Este festejo es un evento anual que celebra dicho arte con múltiples conciertos gratuitos y actividades de toda clase repartidas por la capital francesa.

Mozart es considerado uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia, destacado desde una temprana edad por su impacto en el clasicismo, con obras como 'La flauta mágica' o su 'Réquiem'.