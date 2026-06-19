Detenidos otros dos alcaldes de la oposición socialdemócrata turca, acusados de corrupción

A primera hora fue detenido Ali Ercan Akpolat, alcalde del municipio Adalar de Estambul, junto a otras 40 personas, entre ellos altos cargos municipales y concejales.

La Fiscalía considera que Akpolat y su equipo aceptaron sobornos para permitir actividades económicas en las islas bajo protección ecológica e histórica que pertenecen al municipio.

Con la detención de Akpolat son ya 15 los alcaldes socialdemócratas de distritos de Estambul detenidos desde inicios del año pasado por supuesta corrupción, incluido el alcalde metropolitano, Ekrem Imamoglu, que iba a disputar la presidencia a Recep Tayyip Erdogan en las elecciones del 2028.

Desde las elecciones de 2024, el CHP gobierna 26 de los 39 distritos que componen la ciudad, con el AKP, el partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al mando de las restantes 13 municipalidades.

Por otra parte, la policía detuvo esta mañana a Mustafa Turgut, alcalde de Silifke, un municipio de 125.000 habitantes en la provincia mediterránea de Mersin, junto a otras 17 personas, bajo acusaciones de corrupción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esto son 29 los alcaldes del CHP detenidos por corrupción desde que el partido ganó las elecciones locales de 2024, en la que fue la primera derrota del partido islamista AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan en los 23 años que lleva en el poder.

El partido considera todas esas detenciones y juicios son una maniobra política del Gobierno para erosionar a la oposición, mientras que el actual dirigente del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, restaurado el mes pasado por orden judicial, ha prometido impulsar un proceso de limpieza en la formación.