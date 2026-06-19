Ejército de Mali dice haber abatido a 30 terroristas en enfrentamientos en el oeste

De acuerdo con un comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Malienses, los efectivos del país localizaron el miércoles a "un grupo armado terrorista que realizaba acciones hostiles contra la población civil".

"Tras un breve enfrentamiento, las unidades participantes en la operación redujeron con profesionalismo la resistencia enemiga", se lee en la nota.

La misma fuente añadió que quince motos fueron confiscados y varios artefactos explosivos improvisados (AEI) fueron destruidos.

Las autoridades malienses intensificaron las operaciones de rastreo en distintos puntos del país tras la ola de ataques coordinados lanzados el pasado 25 de abril por grupos yihadistas y rebeldes separatistas, en los que fue asesinado el ministro de Defensa Sadio Camara.

Gobernado desde 2020 por una junta militar golpista, Mali sufre hace más de una década una grave inestabilidad y una intensa violencia por la acción de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y Al Estado Islámico.