El Ejército israelí ataca región de Bekaa, en este de Líbano, y causa al menos 3 muertos

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron recientemente infraestructura de la organización terrorista Hizbulá en la región de Bekaa, en respuesta a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hizbulá, que continúa promoviendo y llevando a cabo complots terroristas contra las fuerzas de las FDI", dijo el Ejército israelí en un comunicado.

En esa acción, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, al menos tres personas -que no fueron identificadas- murieron por un ataque de aviones israelíes en la localidad de Al Jamaliyah, en el norte de Baalbek.

Horas antes, el Ejército israelí reportó que también continúan atacando a Hizbulá en diversas zonas en el sur de su país vecino.

Además, comunicó que cuatro de sus soldados habían muerto tras un ataque con dron explosivo por parte de Hizbulá en el sur de Líbano.

"Por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. ¡Todo Líbano debe arder! Con todo el respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro a todo el mundo que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no están a la deriva", escribió el ministro de Seguridad Nacional israelí, el colono ultranacionalista Itamar Ben Gvir, al respecto en X.

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Por otra parte, según el Gobierno libanés, al menos 18 personas murieron y 33 resultaron heridas en ataques israelíes lanzados este viernes contra dos zonas del sur del Líbano, en una violación de los términos del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades, que se extiende al país mediterráneo.

Estos ataques llegan después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Irán, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento, que entró en vigor inmediatamente tras la rúbrica, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano.

Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrillar el acuerdo con EE.UU. en caso de que Israel sigue atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, pidió el jueves al Gobierno de Netanyahu "respetar" el proceso de paz en curso con Irán y no criticar a Donald Trump, "el único jefe de Estado de todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento".