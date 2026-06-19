FundéuRAE: “masa de aire cálido”, no “masa de calor”

Sin embargo, no es raro escuchar en las informaciones este último giro, como en los siguientes ejemplos: “Ha emitido un aviso que dibuja un mapa de España atrapada en una masa de calor persistente”, “Será a partir del jueves cuando sean más notables los efectos de esta masa de calor” o “Alerta meteorológica por una masa de calor inusual en el norte de EE. UU.”.

Probablemente, “masa de calor” sea un cruce indebido de la expresión “masa de aire cálido” con “ola de calor”, que es uno de sus posibles efectos y que alude a una subida notable de las temperaturas en una extensa área.

Por todo ello, en las frases anteriores habría sido más adecuado haber escrito “Ha emitido un aviso que dibuja un mapa de España atrapada en una masa de aire cálido persistente”, “Será a partir del jueves cuando sean más notables los efectos de esta masa de aire cálido” y “Alerta meteorológica por una masa de aire cálido inusual en el norte de EE. UU.”. En caso de referirse a una “ola de calor”, lo indicado habría sido usar esta última expresión.

Aunque la forma más precisa es “masa de aire cálido” (o “tropical”), se habla a veces de “masa cálida”, igualmente válida. Por idénticos motivos, lo adecuado es “masa de aire frío” (o “polar”) o “masa fría”, y no “masa de frío”.

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