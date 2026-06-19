Gobierno de Milei designa nuevo portavoz presidencial en medio de la crisis con el saliente Adorni

El anuncio fue hecho por el propio Adorni tras una reunión con el presidente Javier Milei. “Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial” , publicó Adorni en su cuenta de X. “Todos los éxitos en esta nueva etapa”, afirmó el ministro, que seguirá siendo el jefe de gabinete del gobierno.

Manuel Adorni, una de las figuras más cercanas a Milei, admitió la semana pasada haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas, en un caso que lo tiene en la mira de la justicia y la oposición.

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Aseguró que se trata de ahorros “en negro” producto de inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018.

Esto contradice sus declaraciones previas ante el Congreso, donde en abril había sostenido que “nunca existió ocultación alguna” de su patrimonio.

El caso es investigado por la justicia federal junto con denuncias sobre compra y renovación de inmuebles por cientos de miles de dólares, y cada semana tiene un capítulo nuevo.

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El último fue un presunto recibo de compra de blanquería por unos 5.600 dólares.

Adorni, de 46 años, empezó en el gobierno como portavoz presidencial en 2023 y pasó a la jefatura de gabinete en noviembre pasado.