Sin noticias de Suu Kyi en su 81 cumpleaños mientras los golpistas hacen gira regional

El Gobierno de Min Aung Hlaing, quien termina este viernes una visita oficial a China, anunció que Suu Kyi fue trasladada de prisión a arresto domiciliario -a una ubicación sin especificar- el 30 de abril, cuando publicó una fotografía en la que la política aparecía visiblemente delgada, sentada frente a dos agentes de seguridad, aunque se desconoce la fecha de la instantánea.

Sin embargo, el entorno de la exlíder democrática sigue sin poder acceder a ella desde el 30 de diciembre de 2022, la última vez que fue vista en público, por lo que organizaciones políticas y familiares exigen que se muestre una prueba de vida fehaciente.

El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado en parte por exdiputados del Legislativo derrocado por los militares y que se declara la autoridad legítima de Birmania, publicó un comunicado en el que exige la liberación inmediata e incondicional de Suu Kyi, que lideraba de facto el Ejecutivo depuesto en 2021.

La nobel de la paz -quien ya pasó más de 15 años privada de libertad por sus reivindicaciones frente a los militares que gobernaron Birmania entre 1962 y 2011- "sigue gozando del más alto nivel de cariño y reconocimiento por parte del pueblo, así como internacional", subraya el escrito.

El NUG considera que la líder "se enfrenta a una situación extremadamente preocupante", pues "ni siquiera se han presentado pruebas fehacientes de que siga con vida, se desconoce su paradero exacto y no se le permite reunirse con los miembros de su familia".

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En este sentido, llaman a la comunidad internacional "a presionar a través de todos los medios efectivos a la junta militar terrorista", en alusión al Gobierno presidido por Min Aung Hlaing, en medio del conflicto armado que vive el país.

El NUG también pidió la liberación de todos los presos políticos, en referencia a las 22.210 personas que fueron detenidas tras el golpe y siguen tras las rejas, según los registros actuales de la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania (AAPP).

Por su parte, el hijo pequeño de Suu Kyi, Kim Aris, completó el miércoles en Londres una carrera de 81 kilómetros en monopatín en homenaje al cumpleaños de su madre, según mostró él mismo a través de Facebook, al tiempo que pidió apoyo internacional para lograr comunicarse con ella.

El exgeneral Min Aung Hlaing, quien lideró el golpe que puso fin a la transición democrática birmana, fue recibido durante su visita de Estado a China esta semana como presidente - tras autonombrarse en abril después de unas elecciones sin oposición real- y se ha reunido con el mandatario Xi Jinping.

Xi dijo esta semana estar "dispuesto a seguir fortaleciendo la coordinación" con el líder golpista, aislado internacionalmente desde la asonada, si bien ha aumentado sus viajes al exterior desde que se nombró presidente.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, también recibió este mes al general, quien ha visitado igualmente Tailandia y Bielorrusia.

No obstante, Min Aung Hlaing no fue invitado a la reunión de esta semana en Rusia, donde los líderes del Sudeste Asiático - quienes no le invitan a sus cumbres desde el golpe- pactaron con el presidente Vladimir Putin -que sí le reconoce como líder de Birmania- nuevas formas de cooperación energética.

El grupo Justice For Myanmar (JFM) dijo recientemente a EFE que la visita de Min Aung Hlaing a China demuestra la "complicidad" de Pekín con el régimen militar y le "otorga una falsa legitimidad".