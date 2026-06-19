Starmer pide a los laboristas evitar unas primarias y centrarse en ganar en Mánchester

Burnham obtuvo el jueves una rotunda victoria en unos comicios parciales en la circunscripción inglesa de Makerfield, que le permite regresar al Parlamento y participar en un eventual proceso para sustituir a Starmer al frente del Partido Laborista y del Gobierno.

El primer ministro, que ganó por mayoría absoluta las elecciones generales de 2024 pero ahora es muy impopular entre el electorado, aseguró que, si se celebran esas primarias, prevé presentarse, a lo que tiene derecho por defecto.

"En este momento no hay una contienda por el liderazgo, y, como he dicho en muchas ocasiones, no creo que sea bueno para el país sumirnos en el caos", declaró durante un acto en Inglaterra.

"Ahora que Andy ha ganado, lo cual es muy bueno, se iniciará de inmediato una elección para la alcaldía de Mánchester, y es importante que trabajemos juntos en eso", afirmó.

Tras la marcha de Burnham, la alcaldía quedará provisionalmente a cargo del primer edil de Salford (norte inglés), Paul Dennett, hasta que se celebren los comicios previstos para el 30 de julio.

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Para activar un proceso de primarias en el Partido Laborista, los aspirantes necesitarían el apoyo de al menos el 20 % del grupo parlamentario, equivalente a 81 diputados, así como el apoyo de organizaciones afiliadas al laborismo como los sindicatos.

Además de Burnham, también ha indicado su intención de presentarse a un eventual concurso el exministro de Sanidad Wes Streeting, que dimitió en mayo para acelerar el proceso.