Una exposición en la Casa de México en Madrid aborda el proceso natural de la memoria

La curadora de la exposición, la mexicana Karmele Rodríguez Larragain, contó este jueves durante la presentación de la muestra que ve este periodo de vacío "como un espacio de posibilidades y de creación".

'Latencia', que podrá verse hasta el 30 de agosto, aborda el proceso natural de la memoria, bajo la premisa de que un recuerdo nunca vuelve a ser intacto o pulcro, sino que siempre sufre una pérdida de información y una reconstrucción en capas que está influenciada por el contexto, según la curadora.

Las obras de Perla Krauze y Knut Pandi tienen como foco la materialidad, la idea del resultado final como "acumulación de estratos, de capas, de recuerdos, de memorias", que manifiestan la memoria como un cúmulo de experiencias, explicó Rodríguez Larragain.

Por su parte, Andrea Bores trabaja sobre la materia que recurre a la memoria para recordar su propia estructura.

La tercera narrativa muestra la memoria como "un acto frágil, siempre expuesto a la pérdida, pero sostenido por el recuerdo que lo reactiva", con las obras de Cristóbal Ascencio, quien trabaja la memoria y el error, recuperando imágenes que salen con un error digital, y Flor Pandal, quien trata de recordar lo vivido en su proceso de meditación e introspección.