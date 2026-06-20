Al menos cinco muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano, pese a nueva tregua

La población de Arab Salim fue la más castigada, con dos ataques aéreos lanzados por "aviones de guerra israelíes" a las 6.30 hora local (3.30 GMT) en los que murieron al menos tres personas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Asimismo, un dron israelí atacó la población de Deir al Zahrani y mató a una persona, y otro vehículo aéreo no tripulado de Israel acabó con la vida de otra persona en la localidad de Doueir, según la ANN.

Ninguna de las personas fallecidas fueron identificadas por el medio estatal.

De acuerdo con medios israelíes y de Estados Unidos -que actúa como mediador-, este viernes entró en vigor un alto el fuego entre las dos partes en conflicto en el Líbano, pese a que el acuerdo entre Washington y Teherán firmado digitalmente el miércoles ya contemplaba el cese de hostilidades en el frente libanés.

Hasta el momento, Hizbulá -que no ha reivindicado ninguna acción este sábado- no se ha pronunciado al respecto de la tregua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Líbano sufrió el viernes una de las jornadas más sangrientas de las últimas semanas, con 47 muertos por ataques israelíes en diferentes puntos del país, especialmente en el sur, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública libanés.

El ministerio señaló que desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí en el país mediterráneo, 3.980 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridas.