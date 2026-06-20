Australia detecta un caso de gripe aviar que confirma propagación en todos los continentes

El ejemplar contagiado, localizado en una playa del Parque Nacional Cape Le Grand, a unos 700 kilómetros al sureste de Perth, fue aislado el domingo y murió esa misma noche, según las declaraciones de Collins, recogidas por el medio público ABC.

Hasta ahora, Oceanía era el único continente en el que no se había detectado la cepa H5N1, devastadora por su rápida capacidad de contagio, síntomas graves y altas tasas de mortalidad, especialmente para aves de corral y silvestres, aunque también se ha detectado en algunos mamíferos.

La cartera de Agricultura australiana también señaló que las muestras de otra ave enferma, un petrel gigante localizado el jueves en la misma zona, habían dado un resultado "presuntamente positivo", aunque, según aclaró la ministra, "por el momento no hay indicios de mortalidad masiva ni de infección en ninguna ave de corral".

En este sentido, la comisionada para las especies amenazadas, Fiona Fraser, afirmó que las autoridades sabrían "en pocos días" si el virus, que ha infectado a millones de aves en todo el mundo, se había establecido en alguna población animal en Australia.

La jefa de servicios veterinarios, Beth Cookson, declaró que las autoridades llevan "mucho tiempo preparándose meticulosamente para este suceso" y que el Comité Consultivo para Enfermedades Animales de Emergencia se reunió esta mañana para considerar la respuesta, según publicó la misma cadena.

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Cookson instó a la población a evitar el contacto con aves enfermas o muertas y a informar de cualquier avistamiento.

La cepa H5N1 se detectó por primera vez en 1996 y desde entonces ha causado varios brotes en animales de todo el mundo. Tras la propagación en 2020 de una nueva variante, este virus viene ocasionando un número sin precedentes de muertes de aves silvestres y de corral, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque inicialmente afectó solamente a África, Asia y Europa, en 2021 se propagó a Norteamérica y en 2022 al resto del continente. Entre esos dos años se registró la epidemia más amplia y prolongada de gripe aviar, durante la cual los virus persistieron en las poblaciones de aves durante un periodo inusualmente largo.