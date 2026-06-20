Cardenal de Paraguay pide que los derechos de la Constitución no queden solo "en el papel"

"No basta con admirar la nobleza de los principios escritos en la Constitución. Es necesario que la letra se haga vida", dijo Martínez durante su homilía de hoy.

"Cuando la Constitución reconoce derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, esos derechos no pueden permanecer solamente en el papel", agregó.

En este sentido, el purpurado puso el foco en el artículo 64 de la Carta Magna paraguaya, que reconoce a los pueblos indígenas y su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra "en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas de vida".

"¿Estamos respetando plenamente la letra y el espíritu de la Constitución? ¿O muchas veces esos derechos quedan relegados por intereses económicos, corporativos o sectoriales? ¿Se respetan y cumplen estos derechos con nuestro pueblos indígenas? El desafío permanente es que la ley se convierta en una realidad concreta para todos", dijo.

Asimismo, el cardenal instó a que la Constitución no se utilice "para justificar privilegios ni consolidar desigualdades", sino para “asegurar que la libertad, la justicia, la igualdad y el bienestar general alcancen verdaderamente a todos" los paraguayos, especialmente a los más desfavorecidos.

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La Constitución paraguaya, en vigor desde 1992, se redactó tras el proceso político que siguió a la caída de la dictadura de casi 35 años de Alfredo Stroessner, entre mayo de 1954 y febrero de 1989.

Desde entonces, el documento se ha mantenido casi intacto, con excepción de una reforma en 2011 al artículo 120 para permitir el voto de los paraguayos en el exterior.