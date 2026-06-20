Cristian Pérez roza la Puerta Grande por su esfuerzo ante una dura mansada en Madrid

Después de que resultara herido de mucha gravedad en este mismo ruedo el pasado 29 de marzo, cuando también derrochó entrega, Pérez fue recibido con una gran ovación por el público de Las Ventas, que ya no fue tan desaforado como el de San Isidro en este sábado al que la corrida se adelantó para no coincidir con el partido de España mañana en el Mundial de Fútbol.

Y con ese ánimo el torero de Hellín se desquitó de aquel mal trago con una actuación en la que puso absolutamente toda la entrega que le faltó a su manso y duro lote de toros de Valdefresno, el segundo de los cuales estuvo a punto de volver a derramar su sangre sobre la arena madrileña.

De hecho, Cristian Pérez estuvo a un paso de salir a hombros, una vez que le había cortado la oreja al segundo de la corrida, un toro larguísimo de viga y con un extenso cuello que nunca utilizó para descolgarlo tras los engaños. Sin clase alguna, arrollando casi siempre en los primeros tercios, como hizo cuando derribó al matador en un quite por saltilleras, el de Valdefrenso no se lo puso fácil.

Pero eso no le importó al manchego, que opuso una férrea voluntad al mal estilo del animal, que tendía siempre a engancharle la muleta en una faena en la que acabó por rajarse en tablas. Y fue justo allí donde Pérez lo tumbó patas arriba de una gran estocada, de efecto fulminante, que por si sola ya valió el trofeo.

El quinto, grandón y hecho cuesta arriba, tampoco dio ventajas. pues a pesar de que fue bien picado conservó su fuerte genio en una apertura de faena en la que Pérez se vio desbordado hasta el punto de que el de Valdefrenso le prendió en una seca voltereta que le dejó inerme sobre la arena.

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Al llevarle a la enfermería corrió por el tendido una preocupante sensación, que pronto quedó despejada cuando, apenas tres minutos después, el de Albacete volvió a salir al ruedo para, ya sin chaquetilla, enfrentarse de nuevo a tan duro manso con una decisión y una entrega todavía mayores, hasta llegar incluso a ligarle los pases y adornarse en las tablas donde quiso refugiarse el astado.

Pero un par de pinchazos lo dejaron todo en una cariñosa vuelta al ruedo y no en el trofeo que le hubiera abierto el umbral a la calle de Alcalá.

Con otro lote de mansos, el mexicano Juan Pablo Sánchez se desenvolvió con gran suficiencia y torería, haciendo del buen oficio una declaración de intenciones para sacar incluso más de lo que le ofrecieron sus toros.

A su primero, un flaco remiendo de Cuto de Fornihos, le ligó con firmeza y temple dos buenas tandas de derechazos, atemperando su violencia inicial pero sin que el astado portugués lo acabara de agradecer, con posteriores y constantes cabezazos defensivos.

Y en el mismo son se vio al de Aguascalientes ante el cuarto, un más terciado pero muy cornalón ejemplar de Valdefresno que acabó doliéndose a su constante gobierno, en una faena tesonera y por encima de las circunstancias.

Por su parte, Alejandro Peñaranda tuvo que abreviar con un tercero, alto y vareado, rajado ya desde su salida al ruedo y descompuesto cuanto tocaron a matar, sólo que la suerte le "compensó" con un sexto de Couto de aparatosos pitones que al menos se dejó hacer y que tomó los engaños sin gran clase pero con claridad.

El joven torero manchego le ligó con asiento las primeras tandas de muletazos en un trasteo que fue perdiendo conexión con el tendido en la misma medida que perdía fondo el burraco, aunque aún le dio tiempo a Peñaranda a dejar algunos detalles de buen corte.

Cuatro toros de Valdefresno, voluminosos y de feas hechuras y con seriedad en las cabezas, que resultaron mansos en distinto grado y acabaron respondiendo sin raza y con notable aspereza a las muletas de los toreros. Y dos remiendos de Couto de Fornilhos, también con seriedad y sobre todo de pitones, más manejables aunque de medido fondo.

Juan Pablo Sánchez, de verde botella y oro: media estocada trasera desprendida (silencio); estocada corta y descabello (silencio).

Cristian Pérez, de purísima y oro: estocada (oreja); dos pinchazos y estocada (vuelta al ruedo tras aviso y leve petición de oreja).

Alejandro Peñaranda, de tabaco y oro: estocada honda (silencio); pinchazo, estocada trasera tendida y seis descabellos (silencio tras aviso).

Pérez fue atendido en la enfermería de una contusión en el metacarpo del primer dedo de la mano izquierda y de policontusuines pendientes de estudio radiológico, de pronóstico leve.

Entre las cuadrillas, Santiago Pérez destacó picando al quinto.

Aproximadamente, un cuarto del aforo cubierto (unos 6.000 espectadores), en sesión de tarde noche con mucho calor y algo de viento.