Tusk dice que disputa de Polonia con Ucrania favorece a Putin

"El conflicto entre Polonia y Ucrania alegra a Putin y conmociona a nuestros aliados. La tarea de los presidentes Zelenski y Nawrocki es calmar las emociones, no avivar la tensión", escribió el viernes por la noche en X.

"La línea de frente discurre en otro lugar", agregó Tusk, que ha adoptado en el conflicto por el nombre dado a una unidad militar ucraniana un papel conciliador, aunque los esfuerzos de mediación no han dado fruto hasta ahora.

En un vídeo difundido el viernes, Nawrocki explicó su decisión de retirarle la orden a Zelenski, a modo de "advertencia", pues hay "límites" que no se pueden traspasar en las relaciones entre Polonia y Ucrania y la primera debe defender sus intereses nacionales.

En la alocución, el presidente ultraconservador calificó la decisión ucraniana que poner el nombre de una milicia de la Segunda Guerra Mundial de una milicia nacionalista responsable de masacres contra polacos a una unidad militar "escandalosa, incomprensible y profundamente decepcionante".

Afirmó que Polonia está dispuesta a seguir cooperando con Ucrania, pero que "protegerá la memoria de sus ciudadanos y la dignidad de sus símbolos estatales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gesto de Zelenski ha causado indignación en Polonia, donde ha sido criticado entre otros por el premio Nobel de la paz Lech Walesa o por el destacado líder de la oposición Przemysław Czarnek, que acusó este lunes al presidente ucraniano de "escupir sobre la sensibilidad" polaca pese a que si el país no hubiese ayudado a Ucrania, "hoy no sería presidente".