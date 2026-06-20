Un incendio en la isla griega de Eubea obliga a evacuar dos localidades

El fuego se declaró poco después de las 16:00 hora local (13:00 GMT) en una zona boscosa cerca de la ciudad de Caristo, en el sur de la citada isla, según informó el portal digital 'tovima.com'.

Un contingente de más de 100 bomberos, junto a tres equipos de las Unidades Especiales de Respuesta a Desastres (EMAK) y 20 vehículos, se ha desplegado en la zona afectada.

El operativo cuenta además con el apoyo aéreo de siete helicópteros y ocho aviones de extinción, así como con la ayuda de varios camiones cisterna municipales, maquinaria pesada y voluntarios locales.

Las autoridades de protección civil han emitido mensajes de alerta a través del número de emergencias 112 para que los habitantes de las inmediaciones se alejen del área.

Aunque hasta el momento las llamas no han alcanzado zonas residenciales, los servicios de emergencia advierten del riesgo de una rápida propagación debido a los fuertes vientos que soplan en la región.