Una ONG registra 26 muertes de presos en Venezuela entre abril y junio de este año

En su cuenta de X, la ONG informó que la muerte más reciente fue la de Fabiana Desirée Páez Fernández, quien se encontraba recluida en la cárcel conocida como La Crisálida, ubicada en el estado Miranda (norte), cercano a Caracas.

Señaló que Páez presentó insuficiencia respiratoria y "otras patologías de salud", sin dar detalles, que "no recibieron debida atención médica integral".

"Nuevamente la falta de atención médica en los centros penitenciarios de Venezuela cobra la vida de una persona privada de libertad", indicó el OVP.

Se trata de la primera muerte en La Crisálida desde su creación en 2018, de acuerdo a la ONG, que denunció "inadecuadas condiciones de reclusión" en el centro penitenciario, donde, aseguró, "hay presencia de presas políticas junto con presas sociales (comunes)".

Según datos del OVP, en La Crisálida hay alrededor de 320 mujeres detenidas, por lo que exigió atención médica especializada urgente para las reclusas, con el fin de evitar nuevas muertes.

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El Observatorio recordó que, de acuerdo con su informe anual de 2025, ese año 181 personas murieron en prisión.

De esa cifra, prosiguió, al menos 151 personas "fallecieron sin recibir la atención de salud que necesitaban".