Vance viaja hacia Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán

"Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos. Estoy seguro de que los iraníes también tendrán asuntos que querrán tratar", declaró a los medios antes de tomar el avión a las 16:19 hora local (20:19 GMT).

El vicepresidente estadounidense aseguró que "a pesar de los titulares" sobre la situación en Líbano, que motivó que Irán declarara hoy el cierre del estrecho de Ormuz, "la situación está mejorando y la violencia se está calmando un poco".

"El gran problema es que alguien dispara y alguien responde, y se crea un círculo vicioso en el que hay que detener los disparos el tiempo suficiente para que el alto el fuego se mantenga; eso es lo que vamos a intentar hacer", adelantó sobre el contenido de las conversaciones ante las que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, exigió el "cumplimiento de los compromisos" del memorando para iniciar negociaciones.

Araqchí viajó este sábado también hacia Suiza donde ya que encuentran el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. También participarán en las negociaciones representantes de Pakistán y Catar en calidad de mediadores.

"Tendremos que seguir gestionando la situación para garantizar la seguridad tanto de Israel como del Líbano. Ese es el objetivo fundamental: lograr la seguridad de toda la región", dijo Vance antes de iniciar el viaje.

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El vicepresidente contó que el secretario de Estado, Marco Rubio, y "todo el equipo han estado gestionando activamente la situación en el Líbano".

Washington y Teherán firmaron esta semana un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero.

Tras los recientes ataques israelíes en el sur de Líbano, Teherán advirtió hoy de que no iniciará negociaciones hasta que se cumplan los compromisos del memorando de entendimiento, especialmente el primer punto que estipula la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el país árabe.