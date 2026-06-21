Noboa felicita a De la Espriella y señala que Colombia eligió "orden sobre la impunidad"

"Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria", escribió en su cuenta de X.

Noboa agregó: "Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas".

Las relaciones entre Noboa y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mantuvieron tensas en los últimos meses tras la guerra comercial desatada por el presidente de Ecuador para presionar a su homólogo a mejorar la seguridad en la frontera.

En enero pasado, Noboa anunció la imposición de una "tasa de seguridad" a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30 %, que subió posteriormente al 50 % y desde mayo al 100 %. Colombia respondió primero con un 30 % para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 % y otras medidas para el comercio.

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Además, ambas naciones sumaron otras acciones en el marco de la tensión que desató la imposición de aranceles.

Posteriormente, Ecuador eliminó la tasa y luego Colombia levantó "casi la totalidad" de los aranceles a Ecuador.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.921.702 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 248.310 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12.673.392 votos, equivalentes al 48,70 %, indica el conteo preliminar.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.