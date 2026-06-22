Alemania pide un enfoque de firmeza frente a prácticas comerciales "desleales" de China

"Debemos, frente a China (...) encontrar una nueva forma de relacionarnos con China", dijo en la Jornada de la Industria organizada por la Federación de la Industria Alemana (BDI).

"Durante demasiado tiempo hemos ido detrás de China de manera ingenua. hemos actuado con ingenuidad", sostuvo el político socialdemócrata, quien aseguró haber visitado China ocho o nueve veces y se atribuyó tener la "mayor experiencia" en el gigante asiático del Gobierno de coalición encabezado por Friedrich Merz.

Klingbeil sostuvo que hay que "trabajar estrechamente con China", pero "eso no debería impedirnos actuar con confianza y firmeza en nuestra relación" con el país asiático.

"Y cuando vemos las prácticas comerciales desleales que se están ampliando cada vez más en China, necesitamos urgentemente un enfoque diferente y también debemos ser más claros en las medidas que adoptemos frente a China", añadió.

Merz denunció la semana pasada en el G7 en Francia que China mantiene un "divisa infravalorada en una magnitud de entre un 25 y un 30 % con respecto a la de otros espacios económicos", que causa "una desventaja masiva" de la que es necesario hablar.

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Los líderes europeos debatieron la semana pasada en el Consejo Europeo la necesidad de proteger a la industria europea de la competencia de China, aunque mostraron posturas diferentes sobre las medidas que se pueden aplicar contra Pekín.