China dice estar "dispuesta a trabajar" con el nuevo Gobierno colombiano tras elecciones

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun felicitó hoy en una rueda de prensa al país sudamericano "por el buen desarrollo de la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales".

Guo aseveró que China "siempre ha considerado sus relaciones con Colombia desde una perspectiva estratégica y de largo plazo".

Según el conteo preliminar, con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, consiguió 12,9 millones de votos (49,66 %) y el senador Iván Cepeda, del partido oficialista de izquierda Pacto Histórico, sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %).