El euro baja y se cambia alrededor de 1,1450 dólares ante la aversión al riesgo

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1433 dólares, frente a los 1,1465 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1456 dólares.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró este lunes desde Bürgenstock (Suiza) que "el estrecho de Ormuz está abierto" y que el OIEA podrá entrar en Irán.

Estados Unidos e Irán han acordado crear un comité para impulsar una hoja de ruta con el objetivo de llegar a un acuerdo final en un plazo de 60 días durante las negociaciones en Suiza, según informaron este lunes los mediadores Pakistán y Catar.

Teherán afirma que se han logrado "importantes avances" sobre el Líbano, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con reiniciar la guerra con Irán.

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Por ello los inversores evitaron el riesgo y se refugiaron de nuevo en el dólar, divisa considerada segura.

Además, las apuestas a favor de que la Fed subirá el precio del dinero los próximos meses respaldaron las compras de dólares.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en el Parlamento europeo que todavía no ven efectos de segunda ronda que requieran una respuesta de política monetaria más agresiva.

El diferencial de los tipos de interés de la zona del euro (2,25 %) y de EEUU (entre el 3,5 y el 3,75 %) impulsa las compras de dólares y la apreciación de esta divisa.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1426 y 1,1473 dólares.