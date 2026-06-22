"(Starmer) siempre ha sido partidario de mantener esas relaciones a cero, como ahora", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que Moscú no puede destacar nada del mandato de Starmer, quien llamó recientemente a Rusia junto a los líderes de Francia, Alemania y Ucrania a un pronto alto el fuego y a abrir negociaciones directas con Kiev.

"Hay muchas dudas sobre si las cosas mejorarán tras su marcha. Es improbable que alguien en la escena política británica tenga una postura diferente sobre nuestras relaciones bilaterales que la de Keir Starmer", insistió.

Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

En una declaración ante la residencia oficial de Downing Street, el jefe del Gobierno dijo que ya había comunicado su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado británico, y que hará todo lo posible para conseguir una transición "ordenada" al frente del Ejecutivo.

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El Reino Unido ha sido en los últimos años uno de los países más activos a la hora de apoyar a Kiev, al que tiene previsto proporcionar próximamente 150.000 drones y 350 misiles.