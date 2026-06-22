Fuerzas federales decomisan más tres toneladas de cocaína en dos estados de México

El funcionario explicó en redes sociales que, en operaciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina en Guerrero se aseguraron más de 2,1 toneladas de cocaína y fueron arrestadas cinco personas.

Mientras que en Tlaxcala decomisaron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico, sin personas capturadas.

Ambas acciones, dijo, permitieron asegurar más de tres toneladas de cocaína, con lo que se producirían unas 6 millones de dosis.

Más tarde, en un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que el inmueble localizado en Tlaxcala se logró identificar con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Fiscalía General de la República y Secretaría de Marina.

Además, las autoridades detallaron que tras varias investigaciones se relaciona al inmueble con delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos.

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También precisaron que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras siguen en curso las investigaciones.

En la presente administración, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en aguas mexicanas.