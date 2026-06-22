Iglesias de Jerusalén reiteran apoyo a cristianos en Gaza

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, prometió no abandonar a la comunidad cristiana de Gaza durante una visita al territorio junto a su homólogo ortodoxo griego Teófilo III.

La visita pastoral de Pierbattista Pizzaballa y el patriarca Teófilo III tiene el objetivo de apoyar tanto a la pequeña población cristiana de Gaza como a su comunidad en general, tras años de guerra y dificultades.

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“Queremos traer los saludos de todas las iglesias de Jerusalén, así como nuestra oración y nuestro deseo de apoyo y unidad”, declaró Pizzaballa durante una misa en la Iglesia de la Sagrada Familia de Ciudad de Gaza.

“Nunca los hemos abandonado y nunca serán abandonados”, añadió, según un video publicado en la página de Facebook de la congregación.

Desplazamientos de cristianos

La visita se produce en un momento en que la reducida comunidad cristiana de Gaza, de aproximadamente mil personas, enfrenta desplazamientos, inseguridad y una grave escasez de artículos básicos, al igual que el resto de la población.

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En un comunicado que anunciaba el viaje, el Patriarcado Latino de Jerusalén afirmó que la visita refleja “la responsabilidad pastoral de las Iglesias de Jerusalén hacia las iglesias locales y hacia toda la población de Gaza, donde las familias continúan sufriendo graves penurias humanitarias, miedo, pérdida e incertidumbre”.

Durante su estancia, Pizzaballa y Teófilo III tienen previsto reunirse con el clero, comunidades religiosas, familias y otras personas afectadas por la crisis en curso.