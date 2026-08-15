Juicio a Hernán Rivas: testigos confirman que exsenador colorado no es abogado

La primera jornada de juicio oral al exsenador cartista Hernán David Rivas Román, realizada el lunes 10 de agosto, aumentó las sospechas del supuesto paso del expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana, institución que expidió al ahora exlegislador acusado el título de abogado.

Esa fecha declararon ante el Tribunal de Sentencia el camarista Óscar Rodríguez Kennedy, exdecano de la Facultad de Derecho; Euclides Acevedo, exrector de la Universidad Sudamericana; y el exsenador Enrique Bacchetta, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y ninguno de ellos pudo reconocer a Rivas como alumno de Derecho ni como una persona idónea en materia jurídica.

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Las exautoridades de la Universidad Sudamericana admitieron que firmaron el título de abogado de Rivas sin tener certeza sobre los datos contenidos en el certificado de estudios. Es decir, no pudieron confirmar que el ahora acusado haya cursado efectivamente la carrera de Derecho.

Incluso, Rodríguez Kennedy manifestó que firmó el título de abogado de Rivas estando en su camioneta, que estaba estacionada sobre la avenida España, en Asunción.

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¿Rivas rindió hasta seis exámenes en un solo día?

En la primera jornada del juicio oral al exsenador colorado Hernán Rivas, el juez Juan Carlos Zárate Pastor, miembro titular del Tribunal de Sentencia, consultó al exdecano de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana Prof. Dr. Óscar Rodríguez Kennedy, si era posible que un alumno presente hasta seis exámenes en un solo día. “No”, respondió el camarista del fuero Penal.

Ante la respuesta del testigo, Zárate Pastor insistió: “Dentro de sus 35 años de trayectoria como profesor, ¿es normal que un alumno sea examinado de esa manera?”.

A esta consulta del magistrado, el testigo del Ministerio Público contestó: “¡Imposible!”.

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En el certificado de estudios expedido por la Universidad Sudamericana figura que Hernán David Rivas Román, supuestamente, llegó a rendir hasta seis exámenes en un solo día, en los semestres noveno y décimo de la carrera de Derecho.

Noveno semestre 15/junio

Derecho Civil V - Reales Calificación: 4

Derecho Procesal Civil II: 4

Filosofía del Derecho: 5

Derecho Procesal Penal II: 3

Ética Jurídica y Social: 3

Técnica Jurídica: 4

Décimo semestre 15/Diciembre

Juicio oral Calificación: 4

Derecho Procesal Laboral: 3

Derecho Civil VI - Sucesiones: 5

Metodología Científica: 4

Derecho de Altas Tecnologías: 5

Asumió en el JEM sin ser abogado

La exsenadora opositora Kattya González, quien fue la primera en declarar en la segunda jornada de juicio oral, realizada el jueves 13 de agosto; resaltó que luego de un análisis riguroso de los antecedentes, llegó a la firme convicción de que “el título de abogado del señor Hernán Rivas es falso”.

En dicha segunda audiencia declararon la exsenadora Kattya González, el diputado Raúl Benítez y el ex diputado Hugo Ramírez. Los dos primeros citados testigos confirmaron la teoría del Ministerio Público: que Rivas no tenía siquiera el título de abogado registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencias cuando sus colegas de Diputados lo nombraron representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por el periodo, en fecha 3 de junio de 2020.

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El diputado Raúl Benítez, también de la oposición, confirmó los datos expuestos por Kattya González y recordó que Hernán Rivas fue designado como representante de la Cámara Baja ante el JEM sin tener el título de abogado.

El último en declarar en la segunda jornada de juicio fue el exdiputado colorado Hugo Ramírez, quien expresó que designaron a Hernán Rivas como representante de Diputados ante el Jurado por una “decisión política” y porque el ahora acusado les dijo que era abogado.

Rivas registró su título tras designación de Diputados

3 de junio de 2020 : Cámara de Diputados designa a Hernán Rivas como nuevo representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

8 de junio de 2020 , 17:00: Ingresó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el pedido para registrar el título de Abogado de Hernán Rivas, firmado por Euclides Acevedo.

9 de junio de 2020 , 12:56: MEC autorizó el registro de título expedido por la Universidad Sudamericana que contenía el título de Abogado de Hernán David Rivas Román.

9 de junio de 2020 , 13:55: Hernán Rivas juró como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM.

11 de junio de 2020 : Hernán Rivas solicitó a la Corte Suprema de Justicia su matrícula de Abogado.

7 de julio de 2021: Hernán Rivas juró ante la ministra Gladys Bareiro de Módica (fallecida el 16 de agosto de 2021) y obtuvo la matrícula de Abogado.

Nunca vieron a Hernán Rivas en la universidad

En la tercera jornada del juicio a Hernán Rivas, llevada a cabo el viernes 14 de agosto, declararon los egresados de la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana: Guillermo Gauto, Livio Díaz y Elía González, quienes afirmaron que recién supieron de la existencia del exparlamentario y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) cuando el caso cobró notoriedad a través de los medios de comunicación.

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Gauto detalló que ingresó a la sede de Luque de la Universidad Sudamericana en 2014 para convalidar materias tras haber dejado la Universidad del Pacífico en 2010 por problemas económicos. El testigo indicó que rindió sus exámenes, presentó y defendió su tesis de grado en diciembre de 2015 y acudía a clases en el turno tarde, tres veces por semana.

Al ser consultado de forma directa por la Fiscalía si llegó a cruzarse con Hernán Rivas, respondió: “La verdad es que yo no le conozco al señor. No le conozco, no le conozco como persona ni en persona; solamente ahora por los medios de comunicación nomás yo le ubico... Yo no llegué a contactar con él, nunca tuvimos ni una conversación, nada”.

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A su turno, el testigo Livio Díaz relató que cursó únicamente el último semestre de la carrera entre finales de 2012 y 2013 en la filial de Luque, en el turno noche. Al ser interrogado sobre el acusado, Díaz remarcó: que “nunca” lo vio en las instalaciones del recinto universitario.

“No sabía de su existencia”, dijo testigo sobre Rivas

Uno de los testimonios más llamativos de la última jornada de juicio fue del testigo Elía Ramón González, residente en Saltos del Guairá, quien explicó que era estudiante de la Universidad Nacional del Este hasta 2014, cuando la sede local se cerró y le quedaban pendientes dos materias para egresar.

González relató que, ante la imposibilidad de viajar a Ciudad del Este por trabajo, a través de una “franquicia” o acuerdo con la Universidad Sudamericana, que en Saltos del Guairá solo ofrecía la carrera de Medicina, se habilitaron clases de Derecho impartidas por docentes locales. Al no contar con infraestructura propia para la carrera de Derecho, la universidad alquiló las instalaciones de una escuela parroquial para dictar las clases los sábados.

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No obstante, según el testigo las evaluaciones finales y la defensa del trabajo final debían realizarse presencialmente en la sede de Luque, trámite que González realizó a mediados de 2015.

Al ser preguntado sobre Rivas, el testigo contestó entre risas: “Nunca le he visto ni se le veía, tampoco le iba a conocer porque no sabía de su existencia... ahora todo el mundo ya le conoce”.

Exfuncionaria de Sudamericana tampoco conoció a Rivas

La última testigo del Ministerio Público que prestó declaración en el juicio oral fue Lourdes Mabel González, quien se desempeñó como coordinadora académica en la sede de la Universidad Sudamericana en Pedro Juan Caballero entre los años 2014 y 2016.

La exfuncionaria aclaró de entrada que nunca conoció a Hernán Rivas y precisó que en dicha filial fronteriza no existía la carrera de Derecho, dictándose de forma exclusiva la carrera de Medicina para una población mayoritariamente de estudiantes brasileños.

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El juicio oral al exsenador Hernán Rivas continuará este lunes 17 de agosto, desde las 13:00, con la producción de más pruebas ofrecidas por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez; según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia que preside la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integran Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo.