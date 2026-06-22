La patronal empresarial británica pide una transición rápida tras la dimisión de Starmer

En un comunicado, la consejera delegada de la CBI, Rain Newton-Smith, dijo que Starmer ha prestado "un gran servicio" al Reino Unido y agradeció su liderazgo en un momento de "retos significativos", sobre todo a nivel internacional.

Advirtió, no obstante, de que los problemas económicos del país "no desaparecerán con un cambio de primer ministro" y reclamó que el proceso de sucesión evite "deriva o retrasos" en áreas clave.

Subrayó además que "las economías no se arreglan cuando los políticos miran hacia dentro" y que "no se puede abordar el coste de la vida sin abordar el coste de hacer negocios", en alusión a las recientes subidas de impuestos introducidas por el Gobierno.

Al anunciar este lunes su dimisión, Starmer dijo que el 9 de julio empezará el periodo de presentación de candidaturas para sustituirle al frente del Partido Laborista y del Gobierno, que se cerraría antes del receso veraniego del Parlamento, previsto para el 16 del próximo mes.

Si solo hubiera un candidato a sucederle, no haría falta celebrar unas elecciones internas, que en todo caso quedarían resueltas para septiembre.

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Para presentarse, los aspirantes necesitan el apoyo de un 20 % del grupo parlamentario, actualmente 81 diputados, así como de entidades afiliadas al laborismo.

El exalcalde de Mánchester Andy Burnham ya ha indicado que cuenta con los avales necesarios, mientras que el exministro Wes Streeting, que se perfilaba como posible rival, anunció hoy que apoya su candidatura.