Macron destaca el papel de Starmer en el "relanzamiento" de las relaciones con la UE

En un mensaje difundido en sus redes sociales tras conocerse la salida de Starmer del cargo, Macron elogió la implicación del primer ministro aún en funciones en la coalición internacional de apoyo a Ucrania y su papel en el acercamiento entre el Reino Unido y la UE, tras años de tensiones derivadas del Brexit, del que se cumplen 10 años.

El jefe de Estado francés también destacó la acción del dirigente británico en el impulso de la cooperación bilateral entre Francia y el Reino Unido, especialmente en materia de defensa, energía nuclear, espacio e innovación.

Macron recordó además los avances alcanzados durante la cumbre franco-británica celebrada el pasado julio, que, según señaló, evidenciaron la voluntad compartida de reforzar la colaboración estratégica entre ambos países.

"Seguiremos por este camino en beneficio de nuestros pueblos y de Europa", afirmó el presidente francés.

Keir Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y como primer ministro tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.